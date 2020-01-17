https://static.news.ru/photo/8ee6c398-3963-11ea-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Госавтоинспекции приняли роды у женщины в Москве. Мальчик появился на свет в патрульном автомобиле.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГИБДД, неординарное событие произошло 17 января около 16:00 в районе 26-го километра Киевского шоссе. К сотрудникам ГИБДД подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что рядом в такси находится его супруга, которая скоро родит, а плотный транспортный поток не даёт им вовремя добраться до роддома. Полицейские пересадили пару в патрульную машину, однако роды начались до того, как супругам и автоинспекторам удалось доехать до медицинского учреждения.

В итоге благодаря слаженной работе полицейских женщина успешно родила мальчика, которого завернули в форменную куртку. Вскоре после этого мать и ребёнок были переданы прибывшей бригаде скорой помощи.

Как писал NEWS.ru, Александрия Уоллистон из города Уэст-Палм-Бич, расположенного в американском штате Флорида, в 2019 году родила две пары близнецов. Медики заявили, что у женщины было больше шансов сорвать джекпот в лотерею. Марк и Малахи появились на свет в марте 2019 года, а в мае Александрия узнала о ещё одной беременности близнецами. Кейлен и Калеб родились 27 декабря.