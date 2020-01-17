Сотрудники Госавтоинспекции приняли роды у женщины в Москве. Мальчик появился на свет в патрульном автомобиле.
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В итоге благодаря слаженной работе полицейских женщина успешно родила мальчика, которого завернули в форменную куртку. Вскоре после этого мать и ребёнок были переданы прибывшей бригаде скорой помощи.
Как писал NEWS.ru, Александрия Уоллистон из города Уэст-Палм-Бич, расположенного в американском штате Флорида, в 2019 году родила две пары близнецов. Медики заявили, что у женщины было больше шансов сорвать джекпот в лотерею. Марк и Малахи появились на свет в марте 2019 года, а в мае Александрия узнала о ещё одной беременности близнецами. Кейлен и Калеб родились 27 декабря.
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