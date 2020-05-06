Сотрудникам РЖД продлили режим удалённой работы минимум до конца мая

https://static.news.ru/photo/774b08a8-8f5c-11ea-97db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Российские железные дороги» (РЖД) приняли решение продлить до конца мая режим удалённой работы для сотрудников холдинга, которые могут не присутствовать на рабочем месте.

На дистанционном режиме останутся специалисты и руководители, чья работа заключается в работе на компьютере, а также персонал из групп риска — старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.

На данный момент из дома работают свыше 100 тысяч сотрудников РЖД, передаёт корпоративная газета «Гудок».

Ранее NEWS.ru писал, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что в период пандемии около 40% жалоб связаны с нарушением трудовых прав.