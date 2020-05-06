Сотрудникам РЖД продлили режим удалённой работы минимум до конца мая

«Российские железные дороги» (РЖД) приняли решение продлить до конца мая режим удалённой работы для сотрудников холдинга, которые могут не присутствовать на рабочем месте.
На дистанционном режиме останутся специалисты и руководители, чья работа заключается в работе на компьютере, а также персонал из групп риска — старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.
На данный момент из дома работают свыше 100 тысяч сотрудников РЖД,
Ранее NEWS.ru писал, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что в период пандемии около 40% жалоб связаны с нарушением трудовых прав.
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