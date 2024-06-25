Сотрудник МВД рассказал жуткие детали атаки на синагогу в Махачкале Сотрудник МВД: полицейский сгорел в автомобиле во время теракта в Махачкале

Фото: NEWS.ru

Один из полицейских, которые погибли при нападении террористов на синагогу в Махачкале, не смог выбраться из горящего автомобиля, рассказал в разговоре с NEWS.ru коллега правоохранителя. Он отметил, что у мужчины на следующий день должна была состояться свадьба.

Из нашего полка трое погибли. Сегодня у одного из них, у которого машина сгорела, свадьба должна была быть. В него, видимо, из подствольника стрельнули или чего-то такого, уазик стал гореть, он не смог выйти, так на переднем сиденье и сгорел. Вытащить его не могли, вместе с сиденьем только вытащили, потому что он «прикипел», — рассказал полицейский.

Злоумышленники приставили к окну синагоги лестницу и забросили внутрь зажигательную смесь, добавил он. После атаки на улице Ермошкина террористы двинулись дальше. По пути боевики обстреляли машину ДПС. По словам собеседника, сотрудники Госавтоинспекции составляли протокол о дорожном происшествии, когда террористы начали стрелять по ним без причины.

До этого в Сети появились кадры боя между сотрудниками полиции и террористами во время теракта в Махачкале. По данным Telegram-канала «Тут Дагестан», камера зафиксировала начало атаки боевиков.

Террористы 23 июня совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Число жертв терактов составляет 25 человек, пострадал еще 51. Среди погибших значатся 15 силовиков и пять гражданских. Личности еще пяти жертв пока не установлены.