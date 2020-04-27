Сотрудница госпиталя в Красноярске рассказала о выпавшем из окна враче

https://static.news.ru/photo/22efd192-882e-11ea-b977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коллеги исполняющей обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн, которая 25 апреля выпала из окна лечебного учреждения, не могут пояснить, что случилось.

Обстоятельства инцидента не раскрывают и в региональном Минздраве. Там лишь отметили, что врач помещена в реанимацию, прогнозов медики пока не делают, сообщает «Московский Комсомолец».

Сотрудница медучреждения пояснила изданию, что и. о. главврача работает в госпитале недавно.

Очень хорошая, добрая, спокойная, адекватная женщина, — охарактеризовала начальницу собеседница издания.

Отмечается, что врачи города начали сдавать для пострадавшей донорскую кровь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время селекторного совещания, после которого женщина выпала из окна, речь шла о перепрофилировании одного из корпусов госпиталя под больных коронавирусом. Совещание вёл глава краевого Минздрава Борис Немик, он настаивал на том, чтобы госпиталь принял до 80 пациентов. Главврач была против, так как в учреждении нет средств защиты, да и само оно не отличается общей подготовленностью к лечению как в обычной больнице.