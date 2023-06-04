Верующие пожаловались на состояние иконы «Троица» Посетительница храма Христа Спасителя рассказала о плохом состоянии иконы «Троица»

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Икона «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя

Икона «Троица» находится не в лучшем состоянии, потертости и надломы полотна заметны даже издалека, рассказала корреспонденту NEWS.ru посетительница храма Христа Спасителя. Однако девушка считает верным решение перенести икону из Третьяковской галереи.

Состояние [иконы], конечно, не очень. <...> Неровное покрытие, видны потертости, видны надломы небольшие, — пояснила посетительница храма.

Икону Андрея Рублева установили в специальную капсулу, которая будет поддерживать необходимый режим влажности. Реликвию накануне перевезли в храм из Третьяковской галереи. В Минкульте сообщали, что она будет находиться в храме до 18 июня, при этом предстоятель РПЦ говорил, что она будет оставаться там в течение года.

4 июня православные христиане отмечают День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Это один из 12 главных христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Христова Воскресения, или Пасхи.

Икона «Троица», или «Гостеприимство Авраама», была написана Андреем Рублевым в XV веке, до 1929 года она находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, после чего поступила в собрание Третьяковской галереи. За время существования икона многократно поновлялась, первая реставрация была проведена в 1918 году. В середине мая 2023 года в РПЦ сообщили, что по решению президента РФ Владимира Путина в ответ на многочисленные просьбы верующих «Троица» возвращена Церкви.