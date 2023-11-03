Сосед Пугачевой назвал звездную пару нормальными людьми Житель деревни Грязь Александр: Пугачева с мужем могут вернуться

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Алла Пугачева и Максим Галкин

Житель подмосковной деревни Грязь, где проживали артистка Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил корреспонденту NEWS.ru, что даже не знает, что певица вернулась. Мужчина, представившийся Александром, заявил, что у всех соседей нормальные отношения со звездной парой и они могут продолжать жить в населенном пункте.

Нормальные с ней отношения, дети гуляют тут. Пусть возвращаются, — заявил он.

О том, что исполнительница вернулась в Россию, стало известно накануне. Как сообщал Telegram-канал Baza, она въехала в страну через пограничный переход в Псковской области. В Россию Пугачева вернулась без супруга.

Источники сообщали, что Примадонна приехала в РФ с конкретной целью. По их информации, артистка хочет составить дополнительное завещание и забрать все оставшиеся документы, связанные с ее детьми. Все свое имущество Пугачева намерена отдать наследникам. При этом замок в Грязи по-прежнему является собственностью Галкина.

После приезда Пугачевой в Россию общественники из «Зова народа» потребовали задержать и допросить певицу по поводу возможной причастности к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активисты уже обратились с этой просьбой к председателю СК России Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву.