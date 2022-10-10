В России нашли достойную замену западному алкоголю Сомелье Попов оценил качество российского джина и сравнил его с западными марками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский джин может составить конкуренцию западным маркам в ценовой политике, но не по вкусу, а отечественные виски и ром займут дешевый сегмент, однако по вкусу будут колоссально проигрывать зарубежным аналогам, рассказал в беседе с NEWS.ru член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов. По его словам, отечественную марку джина может купить среднестатистический россиянин и это будет достойное отношение цены и качества. Ранее сообщалось, что по данным Росалкогольрегулирования, производство рома, виски и джина в России взлетело на 64%. Речь идет о джине Barrister, виски Fowler’s и напитках компании Beluga.

Если говорить про джин российского производства Barrister, то его цена демократична, даже ниже среднего, если сравнивать с европейскими аналогами. Несколько месяцев назад проходила дегустация джина, и эта марка показала хорошие результаты, дегустация проходила вслепую. При составлении оценок одна из линеек Barrister хорошо себя проявила. Что касается виски, рома, то заменить ушедшие бренды вряд ли получится, составить конкуренцию европейским брендам — тоже. Но если говорить про демократичный ценовой сегмент, виски российского производства вполне себе доступно, — заявил Попов.

Сомелье пояснил, что российским маркам виски не удастся конкурировать с западными по вкусовым и ароматическим качествам, особенно если речь идет о людях, которые разбираются в алкоголе, пьют виски или ром, понимают вкус и послевкусие напитка.

Здесь стоит вопрос получения удовольствий от этих ароматических качеств. У нас пока не хватает того опыта, чтобы достигнуть интересных образцов. С другой стороны, в джине это намного проще сделать. Что европейский, что российский джин, при их производстве используется зерновой спирт и ароматические добавки: можжевельник, различные специи, цедра. Создание джина намного проще, чем создание виски или рома, — объяснил Попов.

Ранее гендиректор компании AST Леонид Рафаилов заявил, что в России наметилась тенденция на увеличение потребления дешёвых спиртных напитков, причины этого кроются в снижении покупательской способности населения страны и сокращении предложения со стороны производителей дорогого алкоголя.