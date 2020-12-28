Соловьёва обвинили в незаконном использовании песни про Владимира Путина

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Автор песни «Владимир Путин — молодец!» — Олег Лихачёв — накануне обратился в СК РФ с просьбой провести доследственную проверку в отношении рэпера Моргенштерна и музыканта Егор Крида. По словам создателя композиции, исполнители незаконно использовали трек в коммерческих целях без его согласия. Лихачёв потребовал привлечь виновных лиц к ответственности и получить компенсацию за ущерб.

Аналогичные претензии появились и к телеведущему Владимиру Соловьёву. По мнению автора песни, журналист неправомерно использовал песню «Владимир Путин — молодец!» в эфире радиостанции «Вести FM» во время беседы с гостем. Однако никаких соответствующих соглашений, как в случае с Моргенштерном и Кридом, у него с Лихачёвым заключено не было. Истец считает, что Соловьёв таким образом пытался привлечь аудиторию.

Считаю, что товарищем Соловьёвым нарушены мои исключительные права. Также меня удивляют недоброжелательные комментарии в мой адрес. <...> Мне кажется, что Соловьёву слишком много дозволено и пора бы уже отвечать за свои слова, — заявил Лихачёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рок-музыкант и гитарист, бывший участник групп «Цветы» и «Воскресенье» Константин Никольский через суд взыскал с Первого канала 265 тысяч рублей за использование двух своих песен в проекте «Голос 60+». Изначально он требовал компенсацию в 500 тысяч рублей за песни «Один взгляд назад» и «Музыкант», исполненные в эфире осенью 2019 года.