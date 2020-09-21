Соловьёв указал на нестыковки в требовании Навального вернуть его одежду

https://static.news.ru/photo/075b8456-fc0c-11ea-b1cc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: vrsoloviev/instagram.com

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв обратил внимание на расхождения в требовании Алексея Навального вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления. Он репостнул твит политтехнолога Леонида Дегтярёва, который сделал коллаж на эту тему.

Первая картинка содержит скрин поста Навального о том, что он требует от полиции вернуть его одежду. На второй твит пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш о том, что супруга Навального забрала все его личные вещи. На последнем скриншоте Навальный изображён в Томске и в клинике в Берлине. На этих фото блогер в одних и тех же кроссовках, подчеркнул Соловьёв.

Ранее сам оппозиционер рассказал, что сотрудники правоохранительных органов забрали одежду, в которой он был в день отравления. Оппозиционер потребовал вернуть вещи, так как прошли 30 дней, отведённые законом на доследственную проверку. Он уверен, что российские силовики использовали следственные действия, чтобы скрыть улику.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.