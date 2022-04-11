Соловьёв рассказал, возглавит ли он ЛДПР

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьёв ответил на вопрос, планирует ли он возглавить ЛДПР. Журналист опроверг слухи о том, что он станет лидером партии, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу YouTube-канала «Соловьёв Live».

Владимир Соловьёв опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, — говорится в сообщении.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Во время прощальной церемонии на кладбище был дан последний залп в честь лидера ЛДПР, а на самих похоронах присутствовали близкие политика, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикера палаты Сергея Неверова и депутатов от думской фракции.

Сам Жириновский среди своих преемников называл губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам федерации Алексея Диденко. Между тем депутат Госдумы Елена Драпеко на посту главы ЛДПР видела руководителя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого или губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.