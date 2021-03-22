Соловьёв обвинил Собчак и Познера в зарабатывании на ненависти к России

https://static.news.ru/photo/fc652068-8b24-11eb-b7f6-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Журналист Владимир Соловьёв обвинил телеведущих Ксению Собчак и Владимира Познер, а также актёра Алексея Серебрякова в том, что они, по его словам, зарабатывают на ненависти к РФ.

В эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» он заявил, что смысл жизни Собчак состоит в уничтожении того, «что может казаться русским». При этом, по мнению Соловьёва, она всегда будет оставаться безнаказанной.

Она понимает, что ей позволено больше, чем любому другому человеку в стране. Что бы она ни делала, она всегда остаётся дочкой учителя Путина. Так называл Владимир Владимирович господина Собчака, — пояснил журналист.

Что касается Познера, то его отношение к России Соловьёв объяснил тем, что телеведущий страдает от того, что смог состояться только в стране, которую ненавидит. Он добавил, что Познер всегда был хамелеоном и «с радостью закладывал коллег за демократичность и оппозиционность».

Комментируя возвращение Серебрякова в Россию, Соловьёв заявил, что за свои критические высказывания в адрес РФ актёр, будучи в США, давно бы лишился работы. Однако на ненависти к РФ «можно удивительно легко зарабатывать».

Ранее NEWS.ru писал, что Соловьёв на своей официальной странице в социальной сети обратился к сенатору и матери Ксении Собчак Людмиле Нарусовой с призывом «разобраться с дочерью». При этом он раскритиковал её саму за слова о «бомжеватых» пикетчиках на ступенях здания Совфеда.