Соловьев избежал уголовного дела за разжигание ненависти Полиция отказалась заводить дело на Соловьева за оскорбление жителей Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьёв

Московская полиция не стала заводить уголовное дело на телеведущего Владимира Соловьева из-за его критических высказываний о Екатеринбурге, сообщает E1.ru. Ранее заявление на него написал житель города Андрей. По его мнению, Соловьев разжигает ненависть и вражду подобными выступлениями.

Отмечается, что заявление уральца совместно с перечнем оскорбительных высказываний Соловьева направлялись в Центр по противодействию экстремизму, однако в скором времени документы вернулись обратно в отделение полиции в связи с отсутствием состава преступления. Московские сотрудники полиции не смогли опросить заявителя, поскольку он проживает в Екатеринбурге.

Анализируя материалы проверки, дознание приходит к выводу, что в данном случае отсутствуют признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ. На основании изложенного, в возбуждении уголовного дела отказать, — говорится в постановлении.

7 июля Соловьев подверг критике жителей Екатеринбурга и политиков Урала. Он заявил, что Екатеринбург не заслуживает большого внимания, после чего более 20 минут говорил о Ельцин Центре и уральских политиках. По его мнению, в Екатеринбурге присутствует «сволота псевдоуральская», которая «поливает дерьмом» российскую армию и власть.

В апреле Соловьев раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Несмотря на то что диалог шел об экономике страны в условиях санкционного давления Запада, в какой-то момент телеведущий решил озвучить свое мнение о Екатеринбурге и его жителях.