Солнце в Москве: как выглядит самое большое колесо обозрения Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Солнце Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире

10 сентября в День города на ВДНХ открылось самое высокое в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы». Его высота составляет 140 метров, что на пять метров выше, чем London Eye в Лондоне. За один оборот, продолжающийся около 19 минут, колесо обозрения может вместить до 450 человек.

«Солнце Москвы» заменило колесо обозрения имени 850-летия Москвы. Оно имеет повышенный уровень комфорта и безопасности. К ободу колеса прикреплены 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В них действуют система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль.

Новый аттракцион предусматривает сервисы разного рода — от романтического ужина на двоих до занятий йогой.

Колесо будет работать круглый год, даже зимой, но при температуре от −10 до +40 градусов.

Самые яркие кадры "Солнца Москвы"— в фотогалерее NEWS.ru.