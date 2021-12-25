Сокуров высказал своё мнение о споре с Путиным и словах Кадырова
Сокуров про заявления Кадырова о споре с Путиным: неправильно возвращаться к этой теме
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:41, 26 декабря 2021
Александр СокуровФото: Zamir Usmanov/Russian Look
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Режиссёр Александр Сокуров не собирается комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова относительно его спора с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что возвращаться к этой теме «неправильно». Об этом сообщает РИА Новости.
Я не хочу комментировать эту тему — всё, что я мог сказать по этому поводу, я уже сказал... Считаю неправильным возвращаться к этой теме, — пояснил Сокуров.
Между российским лидером и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссёра к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать».
Ранее сообщалось, что в поддержку Сокурова после спора с президентом России выступил народный артист СССР Олег Басилашвили. По словам актёра, режиссёр имел полное право говорить с Путиным о таких сложных проблемах, несмотря на то что Сокуров — не политик.
По словам артиста, свобода слова — это «завоевание ельцинской революции», поэтому режиссёр имел полное право поднимать такие сложные темы.