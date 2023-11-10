Соцсеть «Одноклассники» присоединилась ко Дню борьбы с кибербуллингом Соцсеть «Одноклассники» поменяла логотип ко Дню борьбы с кибербуллингом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Социальная сеть «Одноклассники» присоединилась ко Дню борьбы с кибербуллингом, ежегодной акцией, которая была инициирована «ВКонтакте». ОК 11 ноября заменил логотип на главной странице хештегом #НетКибербуллингу и смайликом в виде белого сердца, который является символом борьбы с травлей в интернете.

Пользователи могут установить на главные фотографии профиля рамки с надписями «Ни грамма токсичности», «Излучаю улыбку», «Общаюсь вежливо». В приложении соцсети «Настроения» можно поставить белое сердце в знак присоединения к акции. Кроме того, авторы популярных в ОК блогов поделятся своими опытом борьбы с кибербуллингом, а эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова вместе с ведущим образовательного проекта «NeПедагогика» Сергеем Смирновым расскажет, как экологично общаться онлайн.

В официальной группе социальных проектов ОК выйдет ряд материалов, разработанных благотворительным фондом, о способах противостоять кибербуллингу в Сети. Правилами цифрового этикета также поделится Высшая школа экономики. В рамках акции в группе «Хобби-шоу» вышла новая серия проекта «Психология кино» с разбором фильма «Чучело», основной темой которого является травля в школе.

Депутат Госдумы Анна Скрозникова ранее заявила, что в школах необходимо ввести «индекс дружелюбия» для оценки распространенности буллинга. По ее словам, это позволит принять меры для работы с учащимися. Кроме того, депутат предложила проводить анонимные опросы среди учеников о травле и издевательствах.