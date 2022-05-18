Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации

Концерт в поддержку военной спецоперации на Украине «За Россию» / Фото Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Социологическая компания Russian Field в шестой раз провела опрос общественного мнения и получила портреты сторонников и противников проведения военной спецоперации на Украине. Согласно его результатам, женщины поддерживают её проведение реже мужчин, в числе сторонников спецоперации больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Основными противниками выступают работники науки, культуры, СМИ и рекламы, пишет РБК.

Противникам операции авторы исследования посчитали людей, которые сообщили, что они хотели бы отменить её, если бы могли. В группу сторонников попали те, кто ответил на этот вопрос отрицательно.



В итоге 55% респондентов заявили, что не хотели бы отменять спецоперацию, 29% высказались за её прекращение. Проведение операции поддерживают 59% мужчин и 52% женщин. Против неё выступают 25% и 32% соответственно. Остальные проценты приходятся на отказавшихся от ответа или затруднившихся ответить респондентов.



Свою позицию против отмены операции высказали большинство россиян во всех возрастных группах старше 30 лет. Только в категории от 18 до 29 лет находится всего 42% тех, кто поддерживает операцию. С возрастом число её сторонников растёт.

При этом в наименее обеспеченных соцгруппах уровень поддержки военной операции невысокий — две трети здесь выступают против неё. С ростом доходов число сторонников увеличивается.

Шестой опрос проводился 2–5 мая по телефону. В нём приняли участие 1609 респондентов из всех регионов России.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился результатами опроса. Согласно ему уровень доверия к президенту России Владимиру Путину за неделю с 2 по 8 мая снизился на 1,7 подпункта, до 79,9%, а его решения одобряют 77,2% россиян. На втором месте в рейтинге доверия расположился премьер-министр Михаил Мишустин, набравший 62,1% голосов.