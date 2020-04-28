Социологи изучили дочитываемость книг мужчинами и женщинами

https://static.news.ru/photo/d081dbf6-8956-11ea-8a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британские социологи провели исследование. Они изучили предпочтения людей в чтении книг. По результатам эксперимента выяснилось, что мужчины бросают литературу на 50-й странице, а женщины доходят до 100-й.

Также исследование показало, что поэзия вновь начала набирать популярность в кругах читателей. По оценкам исследователей, 75% читателей полностью прочитывают лишь 5% электронных книг, а 25–50% удаётся дойти до последней страницы 60% книг. Отмечается, что если человек не бросает читать произведение после 100-й страницы, то вероятнее всего, оно будет дочитано.

Наблюдение экспертов показало, что фэнтези и фантастические книги чаще читают по выходным, а другие жанры в будние дни.

Ранее NEWS.ru писал, что Стивен Кинг стал самым популярным писателем в России. Второе место в рейтинге заняла Дарья Донцова.