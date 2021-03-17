Социолог оценил отношение россиян к возвращению смертной казни

https://static.news.ru/photo/379ea56c-8735-11eb-9258-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты сознательно вводят общество в заблуждение заголовками о том, что «россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги». Об этом NEWS.ru заявил старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ Григорий Юдин.

По мнению эксперта, некорректно писать о том, что россияне, согласно опросу ВЦИОМа, хотят уменьшить налоги, отменить мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию и упразднить пенсионную реформу, при том что за это высказалось меньшинство респондентов. Юдин также обращает внимание на то, что СМИ не опубликовали подробные данные соответствующего недавнего опроса ВЦИОМа.

Сотрудник ВШЭ также отмечает, что то, что большинство (63%) не знают, что они хотят поменять в стране, говорит о том, что люди в России деполитизированы и не верят в свою способность как-либо повлиять на политическую жизнь.

Предложение подумать о том, что бы они делали, обычно вызывает такую же реакцию, как предложение подумать о том, что они поправили бы на космической станции, если бы там оказались, — говорит Юдин.

Как писал NEWS.ru, согласно опросу ВЦИОМа, 14% россиян хотели бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний возраст выхода на заслуженный отдых, отменённый властями в 2018 году. Против моратория на смертную казнь высказались 2% опрошенных, 6% уменьшили бы налоги. Опрос был проведен 12 марта. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян.