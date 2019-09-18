https://static.news.ru/photo/754c692e-da36-11e9-9323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Серый/ТАСС

Дети, чьи родители имеют низкий уровень образования, редко становятся успешными в будущем. Особенно если они сами имеют низкие оценки по всем предметам. К такому выводу пришли эксперты из Высшей школы экономики. Информацию озвучили на форуме «Образование как социальный лифт» в Мастерской управления «Сенеж».

Эксперты проанализировали данные школьников, имеющих родителей с образованием «ниже среднего». Детей разделили на три группы: дети с «высокой успеваемостью», «низкой» и «средней».

Выяснились, что только 60% отличников из необразованных семей продолжают учебу после 9-го класса, хотя явные успехи в учебе располагают к этому. Среди хорошистов таких оказалось 44%, среди двоечников — 26%.

Остальные дети идут получать среднее профессиональное образование или сразу устраиваются на работу. Статистика свидетельствует о плохой работе «социальных лифтов» в России — такое мнение высказал российский педагог, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

Юрий Пирогов/РИА Новости

Нам кажется неправильной и несправедливой ситуация, когда дети из семей с низким образовательным уровнем и низким социальным статусом имеют меньше шансов на успех в жизни, чем те, кто вырос в образованной и благополучной среде, — отметил Исак Фрумин.

Он добавил, что профессиональное образование в России не является «социальным лифтом» в отличие от высшего. Ведь люди, получившие его, имеют более низкие зарплаты, и ожидаемая продолжительность жизни у них короче. Исак Фрумин отметил, что России необходимо ориентироваться на массовое высшее образование.

Современная цивилизация требует более длительного образования. С точки зрения социального развития оно благотворно влияет на человека, развивая культурные навыки, — сказал Фрумин.

По его словам, нельзя рассматривать потребность в высшем образовании только с точки зрения государства. Оно нужно не работодателям, а людям.