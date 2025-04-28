Мечтаете о сочных, нежных котлетах по-киевски с тающим маслом внутри, но не хотите возиться с цельным филе? Этот рецепт без сложностей превратит классическое блюдо в доступный кулинарный шедевр!
Ингредиенты (на 4 порции):
- 500 г куриного фарша (хорошо охладить);
- 100 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. сливок;
- 50 г панировочных сухарей;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- укроп, соль, перец.
Пошаговый рецепт:
- Приготовьте масляную начинку: смешайте размягченное масло с рубленым укропом и лимонным соком, сформируйте колбаску и заморозьте (не менее 30 минут в морозилке).
- Холодный фарш взбейте со сливками и яйцом до клейкости.
- Разделите на 4 части, каждую раскатайте в лепешку.
- В центр положите кусочек замороженного масла (1,5 см).
- Аккуратно заверните, полностью закрывая масло.
- Обваляйте в сухарях, придавая овальную форму.
- Жарьте на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны.
Готовым котлетам перед подачей дайте «отдохнуть» 3 минуты — так сок равномерно распределится. При разрезе вас ждет фонтан ароматного масла и нежнейшее мясо!
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