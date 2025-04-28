Сочные котлеты по-киевски из куриного фарша: рецепт без сложностей

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Мечтаете о сочных, нежных котлетах по-киевски с тающим маслом внутри, но не хотите возиться с цельным филе? Этот рецепт без сложностей превратит классическое блюдо в доступный кулинарный шедевр!

Ингредиенты (на 4 порции):

500 г куриного фарша (хорошо охладить);

100 г сливочного масла;

1 яйцо;

2 ст. л. сливок;

50 г панировочных сухарей;

1 ч. л. лимонного сока;

укроп, соль, перец.

Пошаговый рецепт:

Приготовьте масляную начинку: смешайте размягченное масло с рубленым укропом и лимонным соком, сформируйте колбаску и заморозьте (не менее 30 минут в морозилке). Холодный фарш взбейте со сливками и яйцом до клейкости. Разделите на 4 части, каждую раскатайте в лепешку. В центр положите кусочек замороженного масла (1,5 см). Аккуратно заверните, полностью закрывая масло. Обваляйте в сухарях, придавая овальную форму. Жарьте на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны.

Готовым котлетам перед подачей дайте «отдохнуть» 3 минуты — так сок равномерно распределится. При разрезе вас ждет фонтан ароматного масла и нежнейшее мясо!

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