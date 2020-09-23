Собянину предложили установить в центре Москвы памятник беременной женщине

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Активисты предложили мэру столицы Сергею Собянину установить в центре города памятник беременной женщине. Обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) градоначальнику направила руководитель благотворительного проекта «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

Как отмечается в документе, в России падает рождаемость. Тогда как у этой проблемы есть ряд факторов, один из них — деградация института семьи.

В обществе активно насаждаются модели поведения, подразумевающие отказ от деторождения. В странах Европы это привело к демографическому кризу. Европейцы не хотят рожать детей, несмотря на внушительные социальные выплаты. Уверены, что нужно вести активную работу с общественным мнением. Сохранять и развивать в обществе позитивное отношение к беременности и родам. Памятник беременной женщине может стать одним из шагов в этом направлении. Считаем, что такой памятник заслуживает места в центре Москвы, которое имеет высокий трафик москвичей и туристов, — говорится в обращении.

Для реализации проекта будет уместным создать рабочую группу, в которую войдут профильные структуры правительства Москвы и некоммерческие организации, полагает Маркова.

Сегодня рекламируют что угодно, кроме беременности и деторождения. Простите, нам нужны дети или чипсы? Одними выплатами проблемы демографии не решить. Главное — без экспериментов. Нужен памятник в классическом стиле, вызывающий позитивные эмоции. Будет хорошо, если памятником дело не ограничится. Рядом можно установить выставку, рассказывающую о девяти месяцах беременности. Лишним точно не будет, — добавила Маркова в разговоре с NEWS.ru.

Ранее в Росстате сообщили, что численность населения России с января по июль 2020 года сократилась на 316,3 тысячи человек. Отмечается, что в 2019 году естественная убыль населения была меньше на 106,6 тысячи человек (209,7 тысячи человек за 2019 год). С января по июль 2020 года родились 811,7 тысячи человек, а умерли более 1,1 миллиона.