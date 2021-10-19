Собянин рассказал, кто чаще всего умирает от коронавируса в Москве

Среди умерших от COVID-19 в Москве 86% — пожилые и в основном без прививок. В больницах их доля составляет 60%, в реанимации — 80%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку, — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что власти города надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и выберут время, чтобы сделать прививку. Этого не произошло. Из 3 млн москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь чуть больше трети.

В связи с этим, с 25 октября до 25 февраля непривитые москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства или на садовых участках. Они могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

За последние сутки число летальных исходов из-за коронавируса в России возроcло —1015 против 998 днём ранее — и достигло 225 325. Это стало новым рекордом с начала пaндемии. В частности, в Моcкве за сутки зарегистрировали 73 cмерти, в Санкт-Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40.