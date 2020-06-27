Собянин выразил надежду на быстрое восстановление спорта в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спорт в столице быстро восстановится после пандемии коронавируса.
Об этом он
Я думаю, молодёжное движение, спорт быстро восстановится в городе, — заявил градоначальник.
Он добавил также, что Москва — молодёжный город, в котором проживают 2,5 млн человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Это целая страна молодёжная, — сказал он.
23 июня в столице начался третий этап снятия ограничений, введённых на фоне пандемии COVID-19. В его рамках возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, также стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.
Ранее NEWS.ru писал о том, что массовые мероприятия в столице могут разрешить не раньше июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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