Собянин выразил надежду на быстрое восстановление спорта в Москве

https://static.news.ru/photo/ae5f8218-b907-11ea-b66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Собянин/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спорт в столице быстро восстановится после пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, уже сейчас спортивные сооружения в столичных парках и скверах «бурно возвращаются».

Я думаю, молодёжное движение, спорт быстро восстановится в городе, — заявил градоначальник.

Он добавил также, что Москва — молодёжный город, в котором проживают 2,5 млн человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Это целая страна молодёжная, — сказал он.

23 июня в столице начался третий этап снятия ограничений, введённых на фоне пандемии COVID-19. В его рамках возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, также стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

Ранее NEWS.ru писал о том, что массовые мероприятия в столице могут разрешить не раньше июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.