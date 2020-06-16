Собянин рассказал, когда в Москве откроются рестораны и кафе

https://static.news.ru/photo/022ba18c-afef-11ea-b507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские рестораны и кафе могут открыться уже на следующей неделе — с 23 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что окончательное решение будет приниматься исходя из динамики эпидемический ситуации. Однако отметил, что «уже пора реально готовиться к открытию», так как это — долгожданное событие и важный этап с точки зрения возвращения к обычному ритму города.

Самое привычное в нашей московской жизни — это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили, — цитирует Собянина ТАСС.

При этом мэр выразил надежду, что все требования Роспотребнадзора будут неукоснительно соблюдаться. В первую очередь, это, по мнению главы столицы, будут контролировать сами москвичи, которые будут от рестораторов требовать обеспечения безопасности.

С ним согласилась и руководитель столичного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач столицы Елена Андреева. Она высказала уверенность, что в заведения общепита после длительной изоляции «придут ментально другие посетители». Эти люди «будут хотеть, чтобы перед ними протирали столы с дезинфицирующими средствами».

По её словам, все предприятия общественного питания Москвы уже получили рекомендации по работе в новых условиях. Как писал NEWS.ru, московские власти обяжут владельцев ресторанов расставить столы на расстоянии, обеспечивающем социальное дистанцирование посетителей.

С 23 июня также планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток при этом остаётся обязательным.

С 16 июня после нескольких недель ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в столице открылись летние веранды заведений общепита. В общей сложности начали работу около трёх тысяч таких кафе. Основное условие — соблюдение требований Роспотребнадзора. Обязательными стали наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль за температурой сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции между столиками.

Наличие защитных масок у сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать с помощью видеонаблюдения и квадрокоптеров. За несоблюдение требований обещают штрафовать.

16 июня также возобновили работу музеи, выставочные залы и зоопарки, возобновили плановый приём пациентов стоматологические клиники.