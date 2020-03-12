https://static.news.ru/photo/c93c3476-6477-11ea-8e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Колл-центр московского департамента здравоохранения по вопросам коронавирусной инфекции принимает до 6 тысяч звонков каждый день.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который посетил колл-центр в здании школы на Ходынском бульваре в четверг, 12 марта. Как передаёт «Москва 24», столичный градоначальник отметил, что учреждение, которое изначально консультировало только по вопросам больничных листов, теперь дает рекомендации по всем темам, связанным с коронавирусом.

Собянин подчеркнул, что в Москве принимают все возможные меры для того, чтобы остановить распространение COVID-2019. Столичная система здравоохранения приведена к повышенному режиму готовности, созданы дополнительные больничные места, также не исключено ужесточение ограничений на проведение массовых мероприятий.

Как сообщал NEWS.ru, 10 марта Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения на территории Москвы массовых мероприятий с численностью участников более пяти тысяч человек. Столичные власти отменили фестивали «Крымская весна», «Большая перемена» и «ЭкоФест», а от организаторов других мероприятий потребовали ограничить численность посетителей. Запрет действует до 10 апреля.