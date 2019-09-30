Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить транспортный налог на электромобили, чтобы расширить поддержку электротранспорта в столице. Законопроект будет внесён в Мосгордуму.

Градоначальник уточнил, что для сервисов каршеринга и служб такси субсидии на покупку электромобилей будут в два раза выше субсидий на закупки машин с двигателями внутреннего сгорания. В связи с этим московская мэрия и ПАО «Россети» уже подписали соглашение об установке в 2019–2023 годах не менее 300 зарядных станций.

Собянин отметил, что 90% проблем с экологией в Москве связаны с обычными автомобилями. Поэтому власти начали переводить городской общественный транспорт на электродвигатели. Кроме того, мэрия не исключает, что на подобный транспорт перейдёт коммунальная техника, передаёт «Интерфакс».

Ранее власти Москвы обязали таксомоторные службы передавать в городскую информационную систему персональные данные водителей и сведения о полисах ОСАГО. В Департаменте транспорта Москвы уверяют, что подобная практика, повышающая безопасность перевозок, давно сформировалась во многих странах мира, писал News.ru.

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