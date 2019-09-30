https://static.news.ru/photo/fd406e50-e37f-11e9-a1da-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить транспортный налог на электромобили, чтобы расширить поддержку электротранспорта в столице. Законопроект будет внесён в Мосгордуму.

Градоначальник уточнил, что для сервисов каршеринга и служб такси субсидии на покупку электромобилей будут в два раза выше субсидий на закупки машин с двигателями внутреннего сгорания. В связи с этим московская мэрия и ПАО «Россети» уже подписали соглашение об установке в 2019–2023 годах не менее 300 зарядных станций.

Собянин отметил, что 90% проблем с экологией в Москве связаны с обычными автомобилями. Поэтому власти начали переводить городской общественный транспорт на электродвигатели. Кроме того, мэрия не исключает, что на подобный транспорт перейдёт коммунальная техника, передаёт « Интерфакс ».

Ранее власти Москвы обязали таксомоторные службы передавать в городскую информационную систему персональные данные водителей и сведения о полисах ОСАГО. В Департаменте транспорта Москвы уверяют, что подобная практика, повышающая безопасность перевозок, давно сформировалась во многих странах мира, писал News.ru.