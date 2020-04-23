Собянин посетовал на дефицит пипеток для тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/5ed4df32-858a-11ea-ac37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России сократилось количество тестов на коронавирус. По его словам, это связано с дефицитом расходных материалов.

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» Собянин уточнил , что речь идёт не о каких-то химических реагентах, а об обыкновенных пипетках, которые используют для закапывания пробы в анализатор. Столичный градоначальник отметил, что пипетки — это специфичный товар, который с трудом удаётся достать.

Тем не менее, по словам мэра, Россия в целом и Москва в частности занимают лидирующие позиции в мире по количеству тестов на коронавирус.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.

Как писал NEWS.ru, Собянин предостерёг москвичей от самолечения коронавирусной инфекции. По его словам, две трети погибших от COVID-19 в Москве пытались лечить себя сами.