Собянин посетовал на дефицит пипеток для тестов на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России сократилось количество тестов на коронавирус. По его словам, это связано с дефицитом расходных материалов.
В ходе интервью телеканалу «Россия 24» Собянин
Тем не менее, по словам мэра, Россия в целом и Москва в частности занимают лидирующие позиции в мире по количеству тестов на коронавирус.
В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.
Как писал NEWS.ru, Собянин предостерёг москвичей от самолечения коронавирусной инфекции. По его словам, две трети погибших от COVID-19 в Москве пытались лечить себя сами.
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