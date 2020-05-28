Собянин: пик заражения коронавирусом в Москве пройден

https://static.news.ru/photo/da0cabe6-a0ef-11ea-b552-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заражения коронавирусной инфекцией в столице миновал.

Мы создавали эти госпитали, рассчитывая на самый сложный сценарий. Самый страшный сценарий миновал. Мы были на грани. Но мы прошли его благодаря совместным усилиям, — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил действия властей Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, в столице действовали на опережение и не теряли времени.

В столичном департаменте здравоохранения Москвы заявили, что статистика смертей за май в городе превысит прошлогодние показатели. Это связано с тем, что пик заболеваемости в Москве пришёлся на конец апреля. Между пиками заболеваемости и смертности проходит около двух-трёх недель.

NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян об увеличении числа смертей из-за коронавируса, несмотря на снижение случаев заражения.