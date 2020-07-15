Собянин оценил риск повторного введения ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/141dbcee-c73d-11ea-93c3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Власти Москвы надеются избежать новой жёсткой вспышки коронавирусной инфекции в городе, а повторное введение ограничений на работу предприятий и режима самоизоляции выглядит маловероятным. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жёсткой вспышки, — сообщил градоначальник в интервью радио «Комсомольская правда».
По его словам, в странах с большими территориями вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим. В сравнении со столицей, сказал Собянин, COVID-19 распространялся по Московской области с задержкой на две-три недели, по Петербургу — на месяц, по Дальнему Востоку — на полтора месяца. В Нью-Йорке такой пик заболеваемости произошёл в апреле-мае, а в других американских штатах — позже, некоторые из них закрылись на карантин.
Потом, в любом случае, не пройдя эпидемиологическую ситуацию, они схватывают коронавирус и начинают активно болеть. Это не вторая волна и не третья, просто регионы не прошли эту ситуацию, — добавил мэр.
В настоящее время в Москве отменены почти все введённые в связи с пандемией ограничения. С 13 июля все работники могут возвращаться в офисы, студенты — посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки, аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры.
Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа. Что касается масочного режима, то при нахождении на улицах он носит рекомендательный характер. Требование относительно обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и помещениях остаётся.
Как писал NEWS.ru, российские медики выявили 6428 случаев коронавирусной инфекции нового типа за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии, передаёт портал стопкоронавирус.рф. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%. Наименьший темп прироста за 24 часа зафиксирован в Москве (0,2%), Подмосковье (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Курской области (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%). 349 новых случаев инфицирования зарегистрированы в Свердловской области, 256 — в Санкт-Петербурге, 252 — в Ханты-Мансийском АО, 221 — в Нижегородской области и 215 — в Алтайском крае. Всего в настоящее время в России COVID-19 болеют 209 168 граждан.