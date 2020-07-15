Собянин оценил риск повторного введения ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/141dbcee-c73d-11ea-93c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы надеются избежать новой жёсткой вспышки коронавирусной инфекции в городе, а повторное введение ограничений на работу предприятий и режима самоизоляции выглядит маловероятным. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жёсткой вспышки, — сообщил градоначальник в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, в странах с большими территориями вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим. В сравнении со столицей, сказал Собянин, COVID-19 распространялся по Московской области с задержкой на две-три недели, по Петербургу — на месяц, по Дальнему Востоку — на полтора месяца. В Нью-Йорке такой пик заболеваемости произошёл в апреле-мае, а в других американских штатах — позже, некоторые из них закрылись на карантин.

Потом, в любом случае, не пройдя эпидемиологическую ситуацию, они схватывают коронавирус и начинают активно болеть. Это не вторая волна и не третья, просто регионы не прошли эту ситуацию, — добавил мэр.

В настоящее время в Москве отменены почти все введённые в связи с пандемией ограничения. С 13 июля все работники могут возвращаться в офисы, студенты — посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки, аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа. Что касается масочного режима, то при нахождении на улицах он носит рекомендательный характер. Требование относительно обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и помещениях остаётся.