Собянин оценил эффект от автоматического контроля цифровых пропусков

https://static.news.ru/photo/334be39c-8544-11ea-835e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве, введённый на фоне распространения коронавируса, показал свою эффективность. Об этом 23 апреля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В целом с момента ввода электронных пропусков снизился поток где-то больше, чем на 500 тысяч людей. Это говорит об эффективности этой системы. С момента автоматического контроля за пропусками видим также небольшое снижение потока, более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска, — цитирует ТАСС градоначальника.

Он подчеркнул, что власти Москвы контролируют не в целом поток, а определённые группы. Мэр отметил эффективность системы и выразил уверенность, что она будет распространяться и на соседние регионы.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему контроля за гражданами посредством цифровых пропусков во всех регионах страны. По его словам, она поможет видеть все перемещения россиян в условиях пандемии коронавируса. По его словам, такая мера чрезвычайно важна для сдерживания и самоизоляции. Мэр отметил, что в течение полутора недель столичным властям удалось наладить и автоматизировать систему пропусков.

В Москве цифровые пропуска с 22 апреля проверяются автоматически. Контролировать передвижение будут с помощью фотовидеокамер ПДД для тех, кто ездит на автомобиле, а также с помощью турникетов метро и валидаторов. Перед поездкой с собой рекомендуется взять паспорт или другой документ, указанный при оформлении пропуска.