Собянин оценил динамику распространения коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/359ee9d2-84b8-11ea-9c58-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России носит управляемый характер. При этом динамика заболеваемости — сглаженная по сравнению с другими европейским странами и США, заявил мэр Москвы и зампредседателя координационного совета при правительстве страны по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин.

Он отметил, что ежедневно в России выявляют по несколько тысяч граждан, у которых подтвердился диагноз коронавируса.

У нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ (компьютерной томографии — NEWS.ru) тоже идёт рост, — цитирует Собянина РИА Новости.

По состоянию к 22 апреля в России официально зарегистрировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

В мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 тысячи исцелились.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России наступит в середине мая. После этого, уточнил он, ожидается постепенное снижение числа инфицированных.