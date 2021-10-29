Собянин: объём вакцинации в Москве вырос в пять раз
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:30, 31 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объём вакцинации в столице России увеличился в 4-5 раз по сравнению с ситуацией на конец августа нынешнего года. Об этом градоначальник рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объём ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений. Активно начали вакцинироваться и пожилые москвичи, что тоже очень правильно и не может не радовать, — подчеркнул Собянин.
Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев рассказал о том, что использование поддельных сертификатов о вакцинации — самообман, который может стать причиной смерти одного или более граждан, а наказание за подделку будет проходить в соответствии с УК России.