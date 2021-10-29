Собянин: объём вакцинации в Москве вырос в пять раз

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Из-за перехода значительного количества россиян на удалённую работу и сокращения возможности посещения ими общественных мест интерес у населения к интернет-знакомствам значительно вырос. Так же как и траты на них: исследования на эту тему провёл один из крупнейших российских банков «Русский Стандарт». Результаты опубликовало РИА Новости. В рамках мониторинга изучались такие показатели, как количество, сумма и средние чеки покупок в категории «знакомства» по картам банка за три квартала 2020 и 2021 года.

Вынужденный уход на дистанционную работу и сокращение времени пребывания в общественных местах, судя по всему, подтолкнули россиян активнее бороться с одиночеством. Так, по данным банка, за три квартала 2021 года...