Собянин: Москва не прошла и половину пути в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6aa7d024-8578-11ea-a716-fa163e074e61_660.jpg Сегрей Собянин Фото: Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о распространении коронавируса в столице. По его словам, город ещё не достиг середины пути в борьбе с COVID-19.

По его словам, каждый день рост заболеваемости достигает 8-15%. При этом драматической ситуации нет, сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Политик уверен, что введённые в столице меры по борьбе с вирусом оптимальны и более эффективны, чем в других крупных городах. Они позволяют сглаживать ситуацию и дальше.

Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это даёт возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, число заражённых COVID-19 в столице приблизилось к 34 тысячам человек. По словам мэра Сергея Собянина, в больницы попали около 16 тысяч — остальные пациенты лечатся на дому.