Собчак собралась судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем

Ксения Собчак сообщила о намерении подать в суд на Роскомнадзор из-за видео с Андреем Макаревичем, доступ к которому ограничило надзорное ведомство. Речь идёт об интервью, взятом журналисткой у музыканта в 2019 году и размещённом на YouTube-канале, о чём сообщила в своём Telegram-канале сама Собчак.

Интервью называлось «О письмах Путину, гонорарах „Машины“ и ЛСД». Оно было внесено в реестр запрещённой информации из-за пропаганды наркотиков, после чего хостинг ограничил доступ к нему.

Собчак выразила несогласие с позицией ведомства, она считает, что никакой пропаганды наркотиков в публикации не было.

Мы будем судиться с Роскомнадзором, — написала телеведущая в Instagram.

Собчак считает, что причина блокировки интервью совсем другая:

Просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами.

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак не смогла пройти мимо заявления Татьяны Булановой баллотироваться в Госдуму и высмеяла артистку. Поклонники сравнили Буланову с «татушкой» Юлией Волковой, которая тоже пыталась пробиться в политику.