Собчак рассказала, как Абрамович подружился с Ельциным Собчак: Абрамович подружился с Ельциным, найдя врача его внуку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак заявила на бизнес-форуме «Грани личного бренда — 2023», что знает многих людей, которые сделали большую карьеру, начав вхождение в светскую жизнь с оказания некоторых услуг, передает корреспондент NEWS.ru. В качестве примера она привела то, как миллиардеру Роману Абрамовичу удалось подружиться с первым президентом РФ Борисом Ельциным.

Не секрет, что Роман Абрамович в свое время вошел в круг доверия семьи Ельциных, просто порекомендовав крутого врача для сына Татьяны [Юмашевой], которого не могли вылечить другие специалисты. Как это связано с бизнесом, который он затем построил? Да напрямую, — рассказала Собчак.

По ее словам, все в этом мире держится на человеческих отношениях. Необходимо учиться их строить, уметь быть полезным «тем, к кому сложно попасть».

Примелькаться и ждать удобного момента, оказать маленькую услугу и со временем стать другом. Получить возможность предложить партнерство. Не стойте у стеночки, поднимая шампанское, а знакомьтесь. Самое интересное происходит в кулуарах, — заключила Собчак.

Ранее она рассказала, что за 15 лет смогла качественно преобразовать свою карьеру, перейти от проекта «Дом-2» к серьезному медиабизнесу. Попытки недоброжелателей напомнить о прошлом в реалити-шоу Собчак объяснила чувством зависти.