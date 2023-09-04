Собчак пришла в ресторан со швейцарскими часами за 13 миллионов рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская журналистка Ксения Собчак пришла в московский ресторан CuttaCutta

со швейцарскими часами за 13 миллионов рублей. На опубликованном в ее Telegram-канале фото хорошо виден аксессуар компании Patek Philippe, находящийся на правом запястье вместе с двумя браслетами.

На сайте Patek Philippe указано, что это швейцарский производитель часов класса «люкс», которые являются одними из самых дорогих серийных аксессуаров в мире. Модель Nautilus, обладательницей которой является Собчак, имеет корпус из нержавеющей стали и белого золота. Задняя крышка сделана из сапфирового стекла. В оригинале ремешок изготовлен из черной матовой кожи аллигатора, однако телеведущая выбрала другой браслет.

Точная стоимость часов, согласно информации на сайте, составляет 13 358 373 рубля.

Ранее Собчак появилась в майке, предположительно, от украинского бренда TTSWTRS. По данным Telegram-каналов, эта компания спонсирует ВСУ. Автор Telegram-канала «НеМалахов» предположил, что Собчак могла купить вещь еще в 2018 году. В майке журналистку сфотографировали для американского издания The New York Times, где также появилось ее объемное интервью.