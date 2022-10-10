Собчак опровергла слухи об отъезде из России Собчак назвала вбросами слухи о том, что она вместе с матерью покинула Россию

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Журналистка Ксения Собчак опровергла в своем Telegram-канале появившиеся в ряде пабликов слухи о ее отъезде из России вместе с матерью — сенатором Людмилой Нарусовой. Она пояснила, что отправилась в командировку в Тель-Авив, и назвала информацию о миграции «очередным вбросом».

Какой Стамбул, какое Внуково, при чем тут Нарусова? <...> Я в командировке в Тель-Авиве, на съемках, о которых писала до этого. Пытаюсь успеть все, чтобы 12 сесть на монтаж в Москве. Еще и за новостями на Украине слежу, — написала Собчак.

Так телеведущая ответила на публикации о том, что она вместе с матерью якобы была замечена в аэропорту Внуково при вылете в Стамбул. Она также попросила Telegram-каналы по ее возвращении в столицу запостить обиженное «о нет, Ксения Собчак вернулась в Москву, как же так, как же намек?».

29 сентября стало известно об отъезде певицы Аллы Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой из РФ в Израиль. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. Позднее эту информацию подтвердила NEWS.ru подруга певицы Любовь Аксенова, которая была портнихой артистки и шила ей сценические костюмы.