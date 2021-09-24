Снег засыпал Кемерово и Новосибирск

В Кемерово и Новосибирске выпал снег. Причём в Кемерово столько, что его тяжесть начала ломать деревья. Об этом сообщает телеканал Life.

В столице Кузбасса жители говорят об авариях на дорогах и шутят о наступлении «дня жестянщика». В Новосибирске осадков меньше, это смесь снега с дождём, но лёгкий слой снега засыпал улицы.

По прогнозу, в понедельник должно быть потепление, но ненадолго. К концу недели температура ночью может опуститься до минусовой.

В Центральной России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал золотую осень. Он заявил, что на следующей неделе антициклон принесёт малооблачную погоду без осадков.

А 26 сентября в Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Москвичей предупредили, что такая погода потенциально опасна и может угрожать жизни и здоровью. Предупреждение действует до 20:00.

Отмечается, что в отдельных местах региона ливневые дожди не прекратятся до утра 28 сентября. Затем в Москве и области начнёт теплеть.