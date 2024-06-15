Снег, ливни с грозами, похолодание: какая погода будет в РФ с 17 по 23 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предположил, что на следующей неделе россиян ждет много сюрпризов. Во многих регионах страны ожидаются сильные ливни, на юге — жара до 37 градусов, а в некоторых областях — серьезное похолодание и снег. Подробнее о прогнозе погоды с 17 по 23 июня — в материале NEWS.ru.

Вернутся ли в Москву дожди

По словам Александра Ильина, в начале следующей недели южный черноморский циклон повлияет на погоду в Московском регионе. В столице будет облачно, пройдут дожди и местами ожидаются грозы.

«Южные циклоны всегда очень богаты влагой. В Москве и области дожди снова будут идти не менее трех суток с перерывами. Выпадет не менее 20 миллиметров осадков, местами может и больше», — отметил Ильин.

Он уточнил, что ливни, которые придут в Москву и область уже 17 июня, покроют разом почти всю территорию региона. Однако, несмотря на дождливую погоду, температура воздуха будет довольно высокой, прогнозирует синоптик.

«Все-таки южный циклон приносит достаточно теплые воздушные массы. Температура воздуха в Подмосковье ночью установится в диапазоне 13–18 градусов, в Москве чуть выше — до 20 градусов. А днем будет теплее — около 22–27 градусов», — добавил Ильин.

С четверга-пятницы южный циклон будет уходить на северо-восток, в столицу придет антициклон с юго-запада, прогнозирует синоптик. По его словам, дожди прекратятся, и температура воздуха вырастет до 26–31 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт- Петербурге и Ленинградской области

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге понедельник будет теплым, температура воздуха установится на отметке около 26 градусов, прогнозирует Ильин. 17 и 18 июня, по его словам, там пройдут сильные дожди. Ожидается, что за двое суток выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков.

«Здесь происхождение осадков обусловлено атмосферными фронтами с северо-запада, связанными с атлантическим циклоном», — уточнил синоптик.

По его словам, со среды погода в Ленинградской области начнет улучшаться, но вероятность кратковременных дождей сохранится. Температура воздуха будет находиться в пределах 22–27 градусов днем, ночью установится в районе 16–18 градусов.

«В пятницу в Петербург может прийти похолодание, а в выходные температура может опуститься до 14–19 градусов. При этом сохранятся и дожди. В Ленинградскую область придет холодный атмосферный фронт с северо-запада», — отметил синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каких регионах России ожидаются ливни

Александр Ильин сообщил, что в Черноземье с 17 по 19 июня тоже будет проходить южный циклон, который принесет туда умеренные дожди. Не исключены грозы. При этом в Липецкой, Воронежской, Белгородской областях будет достаточно тепло — 25-28 градусов, уточнил синоптик. Осадки в Черноземье ожидаются и во второй половине недели.

«Местами будет проливаться дождик, который в общем-то погоды не сделает. Может быть чуть-чуть погремит», — сказал Ильин.

По его словам, во второй половине недели кратковременные дожди пройдут в Поволжье, а именно в западных районах Кировской, Нижегородской областей, местами в Оренбургской области, Удмуртии и на востоке Пермского края.

«В субботу сложится существенное грозовое положение в Курганской, Тюменской областях. Там прольются довольно сильные дожди. От них стоит ждать локальных подтоплений», — подчеркнул Ильин.

На юге федерального округа на следующей неделе ожидаются грозы и ливни, сообщил синоптик. По его словам, атмосфера успокоится лишь к субботе, но кратковременные дожди продолжатся. Ильин подчеркнул, что на Таймыре и в других районах на севере Красноярского края с 17 по 23 июня возможен даже мокрый снег.

«Кратковременные дожди, местами с очагами гроз, будут идти и по территории Якутии в течение всей следующей недели. Больше всего осадков выпадет в Бурятии и Забайкальском крае: во второй половине недели туда придут атмосферные фронты. С четверга ожидаются залповые ливни, большая вероятность гроз», — рассказал Ильин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где ожидается аномальная жара

По прогнозу Александра Ильина, жаркая погода всю неделю продержится на юге России. Там столбики термометров поднимутся до 28–33 градусов.

«В отдельных районах воздух будет раскаляться до 35 градусов и выше. Это выше климатической нормы примерно на пять градусов. Что касается дождей, то они в основном пройдут в предгорных и горных районах, еще ожидаются в Крыму. Но это кратковременный дождь. Большую часть суток будет сохраняться безоблачная жаркая погода», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что на западном побережье Крыма в конце недели возможны порывы ветра до 15–20 метров в секунду. А вода в Черном море, по его словам, уже теплая. Александр Ильин рассказал, что на восточном побережье она прогрелась примерно до 24 градусов, на западном чуть прохладнее — около 21–22 градуса. В Азовском море температура воды может достигать 27 градусов, сообщил синоптик.

Жарко будет и в Поволжье. По прогнозам Ильина, практически по всему Приволжскому федеральному округу столбики термометров могут подниматься до 30 градусов, а на востоке Самарской, юго-востоке Саратовской и в Оренбургской областях — до 32–37 градусов.

«В четверг и пятницу высокие температуры доберутся и до северных районов Поволжья: Кировской области, Пермского края. Отклонение от климатической нормы там составит около 6–7 градусов», — заявил Ильин.

К середине недели, по его словам, до 28–30 градусов потеплеет в южной части Уральского федерального округа. Такая температура там продержится до пятницы. Синоптик уточнил, что в ЯНАО и ХМАО будет до 20–25 градусов. Теплый воздух затронет и север Сибири, сообщил Ильин. В Эвенкийском, Туруханском районах температура поднимется до 19–24 градусов.

«В Якутии, на Чукотке температура практически всю неделю будет выше климатической нормы на 5–8 градусов. В начале недели даже на севере Якутии, в континентальных районах Чукотки, ожидается до 20–25 градусов. Местами при облачности 15–20 градусов. А начиная с пятницы в центральных районах Якутии температура может подняться до 25–28 градусов», — подчеркнул синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В какие регионы России придет похолодание

В конце следующей недели похолодание ожидается в Поволжье, прогнозирует Ильин. В субботу холодный фронт придет в верхние районы Волги и Камы. По словам синоптика, в этих районах температура не поднимется выше 18–23 градусов. Местами, например на востоке Пермского края, столбики термометров могут опуститься до 10–15 градусов.

«На юге федерального округа ожидается не более 21–26 градусов. Это максимум, до чего может разогнаться температура. В районах Ханты-Мансийского автономного округа — 14–19 градусов. От Ямала до Челябинска температура установится в диапазоне от 10 до 20 градусов. На самом Ямале может быть и 4–6 градусов», — сообщил Ильин.

Он добавил, что начиная со вторника холод придет и в южные районы Сибири. Там температура отстанет от нормы на 3–6 градусов. Синоптик сообщил, что на юге Сибири столбики термометров будут показывать от 12 до 17 градусов.

«Похолодание начнется с западных районов. Затем волна похолодания пойдет на восток и к четвергу доберется до Байкала. На этой территории температура не поднимется выше 20 градусов», — заключил Ильин.

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