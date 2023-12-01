«Смотрим в глаза дипломатам и надеемся»: рассказ матери пленника ХАМАС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители Александра (Григорий и Оксана Лобановы)

Израиль 1 декабря возобновил военную операцию против ХАМАС, которое удерживает захваченных заложников, в том числе израильтян с российским гражданством. Один из таких — Александр Лобанов. Его мать, Оксана Лобанова, рассказала NEWS.ru о сыне, его поисках, семье и помощи, которую им оказывают соседи, адвокаты, посольства.

«Услышала в трубке автоматную очередь, и связь прервалась»

Саша работал на музыкальном фестивале в Реиме. У него свой маленький бизнес: еще до пандемии он открыл сеть мобильных баров. Их услугами пользуются многие устроители праздников: просят поставлять мороженое, пирожные, воду, соки, чипсы. Вот почему он оказался на фестивале. Его друг попросил: «Некому работать, праздник (7 октября 2023 года евреи отмечали Симхат Тора, в этот день завершается годичный цикл чтения Торы. — NEWS.ru). А нужно завезти воды, чипсы, другую еду на четыре тысячи человек на три дня». Саша согласился, говорил: «Больше некому, надо помочь».

В 06:30 утра 7 октября проснулись от взрывов. Мы живем недалеко от Газы, в городе Ашкелон. Дома сотрясались от взрывов. В 07:30 позвонили Саше. Спросили: «Сынок, ты где?» Он ответил: «Не переживайте, я тут с полицией и армейскими, но у нас стреляют».

Последний раз он позвонил своей жене в 09:00, сказал, что он и еще несколько ребят попытались убежать в сторону леса в Беэри. Это населенный пункт рядом с тем местом, где проходил музыкальный фестиваль. Спустя буквально несколько секунд супруга услышала в трубке автоматную очередь и взрывы. На этом связь прервалась. Больше мы его не видели и не слышали.

Мы искали Сашу, ходили на опознания в больницы, морги. Через три недели к нам в дом постучали военные, сказали, что Саша в заложниках в Газе.

«И Макрону, и Байдену готовы были писать»

В первые же часы мы сдали анализы ДНК в полиции, так как было много погибших, сложно было идентифицировать их. Боевики ХАМАС сжигали людей заживо. Кроме служб в Израиле, мы обращались к президенту Путину, в Красный Крест. И Макрону, и Байдену готовы были писать. Я просто не знала, что делать, от страха. Мы били во все колокола, потому что я мама прежде всего. Я готова на Луну полететь, куда угодно, как любой родитель для своего ребенка.

Я очень верю, что Владимир Владимирович [Путин] повлияет и поможет. Создана комиссия, которая занимается освобождением заложников. Россия горой стоит за своих граждан. Надеюсь на МИД РФ, дипломатические миссии, гуманитарные усилия — на все, что только есть в этой жизни. И Бога призываю, молюсь каждый день. Потому что для меня жизнь сына — самое важное, что есть. Я просила за всех заложников, переживаю за каждого, их семьи за эти дни стали нам родными.

Мы были на приеме у Богданова (замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. — NEWS.ru), видели, что они действительно работают. Каких-то подробностей нам, конечно, не говорят, ведь мы обычные люди. Мы просто смотрим им (дипломатам. — NEWS.ru) в глаза и надеемся. Еще подали заявление в Коллегию адвокатов по факту незаконного удержания наших детей террористами ХАМАС. Мы понимаем, что в данном конкретном случае это 206 статья УК РФ («Захват заложников»).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мама Александра Лобанова

Были на консультации с Мирзоевым (Гасан Мирзоев, президент Гильдии российских адвокатов. — NEWS.ru). Я понимаю, что с террористами тяжело вести диалог. Но в заложниках было 240 человек: дети от 10 месяцев, пожилые за 80, молодые. Детей уже начали выпускать, но многие из них почти два месяца провели в закрытых комнатах.

Я никогда не думала, что в моей жизни появится такая непростая миссия: говорить не только за своего ребенка, за свою семью, но и за всех нас — всех заложников и их родных. Мы надеемся и молимся.

«В детском саду расстраивались, когда Саша не приходил»

Саша родился в России, на Дальнем Востоке, где мы тогда жили. Он был очень симпатичным ребенком с хорошим чувством юмора. Если Саши не было рядом, мы грустили и скучали, он с малых лет душа компании. И ребята в детском саду расстраивались, когда Саша не приходил.

Он учился около четырех лет в музыкальной школе, играл на баяне. Когда мы в 1999 году переехали в Израиль, Саше было восемь. Он перешел в другую школу, играл на аккордеоне. Но потом перестал музыкой заниматься, школу закончил и сказал: «Все, хватит, я хочу играть в футбол». Очень любит спорт.

Сейчас у Саши есть семья: жена и двухлетний сын. А еще мы ждем пополнения через три месяца. С женой они восемь лет вместе, но поженились только в 2021 году, в последний день обстрелов (с 10 по 12 мая ХАМАС выпустило по Израилю более 1500 ракет. — NEWS.ru).

«Россия — мама, Израиль — папа»

Я гражданка двух стран: России и Израиля. Для меня Россия — это мама, а Израиль — это папа. Я люблю две страны, мы прекрасно себя чувствуем и тут и там. Мы постоянно ездим в Россию к родственникам, три-четыре раза в год точно. У нас в РФ много друзей, мы тут влюбились, поженились, у нас тут дети росли. А наши родственники и друзья к нам на море приезжают купаться, путешествовать по святым местам Израиля. Летом приезжайте к нам в отпуск, надеюсь, уже все закончится. А мы приедем сюда обязательно, поблагодарить вас за освобождение сына.

«Все взрывается, а мы счастливо улыбаемся»

Мы все вместе живем в Ашкелоне, в 12 километрах от границы с Газой, у нас там постоянные обстрелы. Недавно очень сильно бомбили. Мы как раз были с внуком. Чтобы он не плакал, мы играли в игру. Я ему пела «Мишка косолапый по лесу идет». Все взрывается, сотрясается, а мы все счастливо улыбаемся, чтобы хоть как-то его успокоить. Даже когда ПВО работает, обломки сыплются на дома и звуковая волна такая — страшно. Зато внук в убежище бежит первым. А когда не успеваем добежать до бомбоубежища, мы падаем, закрываем его своим телом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Родители Александра Лобанова

Сейчас мы не собираемся куда-либо переезжать. И в эвакуацию не поехали. Мы ждем дома Сашу. Всех заложников ввозят в Израиль независимо от гражданства. Их везут в больницы на лечение, потому что оттуда никто еще здоровым не вернулся. Рон (Рон Кривой — заложник, отпущенный ХАМАС вне договоренностей. — NEWS.ru) рассказывал, когда вернулся, что находился один в комнате на протяжении 50 дней. Ему запрещали подходить к окнам, грозились сразу пристрелить. В комнате только туалет, точнее, ведро, из еды кидают только миску риса. Заложники, которых отпускали, неделю до выхода ничего не ели, потому что зачем их кормить? Вы же понимаете, у кого они в руках? Говорят, мол, это обычные крестьяне. Ну какие крестьяне с ракетами-то?

«Гриша, дверь закрывай, я больше не могу»

Нам многие помогают. Первыми на подмогу пришли семьи, которые живут по соседству. Они еще не понимали, в каком мы состоянии, просто приносили еду, чтобы мы хотя бы поели. Незнакомые люди часто стучат в дверь, ставят на порог продукты, звонят. Я однажды днем прилегла, а когда проснулась, смотрю — у нас человек 40 в квартире. Ходят-бродят туда-сюда. Кто-то ест, кто-то кофе пьет, кто-то курит на лестничной клетке. Я говорю мужу: «Гриша, а кто все эти люди?» А он отвечает: «Это люди, которые пришли нас поддержать». Говорю: «Гриша, дверь закрывай, я уже больше не могу». Потому что это бесконечный процесс — настолько все люди прониклись. Все понимают, в какой ситуации мы находимся. Каждый хочет нам чем-то помочь — словом, молитвой, делом.

Фото: Фото из личного архива семьи Лобановых Александр с отцом Григорием

Еще нам помогают военные: приезжают что-то в квартире починить, привозят продукты, приносят ребенку игрушки. Мэрия города обеспечивает нас питанием.

Вот Юлечка (Юлия Рачински-Спиваков, заместитель посла Израиля в РФ. — NEWS.ru) нам помогает, Саша (Александр Бен Цви, посол Израиля в РФ. — NEWS.ru). Что было бы без них... И российское посольство в Израиле помогает, Анатолий Викторов (посол РФ в Израиле. — NEWS.ru), другие сотрудники — весь дипломатический корпус и с одной стороны, и с другой. Мы встречались с Берлом Лазаром (главный раввин России. — NEWS.ru).

А еще к нам приезжают и поддерживают нас друзья Саши. Сейчас весь Ашкелон и Иерусалим в его портретах. Это сделали его друзья и мэрии городов. Внук видит портреты повсюду, показывает пальчиком, говорит «папа». Но ему всего два годика, он еще не понимает, что случилось. Мы говорим ему, что папа скоро приедет. А недавно большую фотографию Саши под воду опустили. Это была акция для привлечения внимания, чтобы заложников скорее отпустили. Такие проводят по всему миру.

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