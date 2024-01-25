Смольянинов набрал долгов на 150 тысяч рублей до отъезда из России SHOT: актер Смольянинов избегает оплаты долгов в России

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) избегает оплаты долгов в России, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, приставы пытаются взыскать с уехавшего актера 150 тысяч рублей, куда входят просроченный кредит, штрафы за дискредитацию армии и нарушения ПДД.

Сообщается, что, уезжая из России, Смольянинов оставил непогашенный кредит в размере 95 тысяч рублей, а также игнорирует назначенный судом административный штраф в размере 30 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию ВС РФ. Также до отъезда Смольянинов не оплатил 21 штраф за нарушения правил езды на на авто Mazda CX-5, которое было оформлено на его мать.

Ранее Смольянинов рассказал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые поговорили с ним от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что хотел бы получить украинское гражданство. По словам актера, это стало бы для него идеальным поворотом событий. Смольянинов уточнил, что ему было бы лучше получить украинский паспорт без огласки, потому что в России у него осталась семья. Также Смольянинов сказал, что готов тайно выступить перед украинскими военнослужащими и президентом Украины Владимиром Зеленским.