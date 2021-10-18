Восстановлена хронология событий в школе под Пермью, где устроили стрельбу

СМИ восстановили хронологию событий в школе в посёлке Сарс Пермского края, где 12-летний ученик устроил стрельбу. Он пронёс оружие в школу, воспользовавшись паузой между сменами в школьной охране. Об этом в Telegram-канале сообщает Baza.

По информации издания, в 07:45 устроивший стрельбу шестиклассник пронёс оружие в школу, пользуясь отсутствием на посту охранника, который переодевался перед началом смены в 08:00. В 07:55 школьник поднялся в класс и открыл огонь. Один выстрел он произвёл в потолок, ещё один — в стену. С собой у стрелка было 10 патронов. Услышав выстрелы, охранник нажал тревожную кнопку, преподаватели начали немедленно эвакуировать учеников.

Ранее сообщалось, что школьник, который устроил стрельбу, объяснил свой поступок травлей со стороны одноклассников. Отмечается, что во время инцидента подросток вёл себя неадекватно, поэтому ему предстоит пройти детскую психиатрическую экспертизу. Совершая выстрелы в воздух, он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется «указаниями Бога». Также подросток хотел разобраться с одноклассницей Дашей К., которая над ним постоянно издевалась. Других учеников, по его словам, он убивать не собирался. Однако когда ребята стали говорить о том, что ружьё ненастоящее, он решил доказать им обратное.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Расследование ведётся по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Самого стрелка из-за возраста не станут привлекать к уголовной ответственности.