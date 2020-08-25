СМИ узнали, кто ещё мог ездить на джипе Ефремова

https://static.news.ru/photo/e62ac758-e70f-11ea-bc9a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова несколько раз платила за стоянку джипа актёра, также это делала его директор Татьяна Глаголева. Парковал Grand Cherokee сотрудник бара Алексей, которого Ефремов дважды посещал в день аварии.

Эти сведения СМИ узнали после того, как адвокат актёра неоднократно намекнул, что за рулём машины его клиента сидел «непростой человек». За джип Ефремова платила актриса Марина Алекcандрова, пишет KP.RU.

Пользовались автомобилем, по данным издания, коллега Ефремова по театру Иван Стебунов и актриса Ольга Квашенникова. Но все они оплачивали парковку ефремовского джипа не в день аварии, а на протяжении нескольких последних лет.

Стоянка автомобиля оплачивалась с разных телефонов, которые принадлежали разным известным людям, указанным выше. Издание допускает, что они могли находиться как на водительском, так и на пассажирском сиденье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Эльман Пашаев заявил, что не является трусом, поэтому не откажется от защиты актёра Михаила Ефремова. Как отметил юрист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ничего не боится.