СМИ сообщили о способности коронавируса вытеснять раковые клетки

https://static.news.ru/photo/4a0082dc-2c06-11eb-8d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Science/Keystone Press Agency/Global Look Press

При всей опасности коронавирусной инфекции неожиданно обнаружен эффект, который можно назвать положительным. Медики выяснили, что коронавирус способен вытеснять из организма раковые клетки.

Как сообщает MK.RU, медики проверяли состояние организма у пациентов с начальной стадией онкологического заболевания после того, как люди перенесли COVID-19. Оказалось, что у таких пациентов после лечения не находили показаний для химиотерапии.

Отмечается, что коронавирус «прогоняет» и другие вирусы. В частности, речь идёт о том, что у переболевших COVID-19 выявляются только родственные ему заболевания — например, риновирус или парагрипп.

Вместе с тем не стоит забывать, что всё же коронавирус сам по себе - заболевание, которое может иметь неприятные последствия. Медики и эксперты неоднократно говорили о возможных осложнениях после COVID-19, в том числе о поражении внутренних органов.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия готова предоставить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа всем нуждающимся государствам. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время саммита G20.