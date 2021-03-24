Слепаков посвятил стих интервью Собчак со скопинским маньяком

https://static.news.ru/photo/960485ac-8ce1-11eb-bfc2-96000091f725_660.jpg Семён Слепаков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Семён Слепаков отреагировал на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Изначально телеведущая заявляла, что будет снимать фильм не про самого душегуба, а о «тех жутких преступлениях, на которые способен человек».

Слепаков в своих соцсетях высмеял поведение журналистки, изобразив её в самом карикатурном свете. По сюжету, Собчак приходит домой к маньяку за интервью, чтобы «узнать его сущность». Поначалу изверг отказывается, ссылаясь на занятость: до лета ему нужно «цепи закрепить в стене», «вырыть в подвале водосток» и «подвести к нему стульчак». Маньяк советует ведущей взять интервью не у него, а у Клавы Коки.

Собчак же начинает преследовать маньяка и не останавливается даже тогда, когда преступник грозит бросить её «в погреб в неглиже». В ответ журналистка не сдаётся, после чего Мохов задаётся вопросом, кто же из них маньяк.

Интервью Собчак с маньяком вызвало широкий общественный резонанс. Люди возмутились и удивились, зачем журналистка создаёт преступнику образ героя. А Владимир Жириновский даже заявил, что Собчак дала Мохову три миллиона рублей, лишь бы он согласился на беседу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Его могут посмотреть только зарегистрированные пользователи, подтвердившие согласие на просмотр.