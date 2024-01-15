Следователь и адвокат решились на взятку и попали в колонию Экс-следователь ГСУ МВД Тагиров получил 11 лет колонии по делу о взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему следователю 11-го отдела ГСУ МВД Магомеду Тагирову по делу об особо крупной взятке, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Также на скамье подсудимых оказался адвокат адвокатской палаты Республики Башкортостан Арсений Гусев.

Суд признал Тагирова виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 млн рублей. Гусева признали виновным в посредничестве во взяточничестве, он получил 7,5 года и штраф более 18 млн рублей.

Ранее в Алтайском крае задержали заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере. По информации следователей, городской чиновник получил через посредника 2 млн рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. Взамен госслужащий должен был предоставить бизнесмену возможность беспрепятственно осуществлять деятельность на выбранных маршрутах.

Кроме того, двум полковникам ФСБ ранее было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке. Силовики арестованы, они признали свою вину. Взамен на предоставленные средства они обещали священнику принять решение в его пользу в арбитражном суде.