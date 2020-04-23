Скворцова не взялась назвать сроки выхода России на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a0177af0-8624-11ea-b497-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время видеоконференции с депутатами Госдумы не смогла назвать сроков выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом из-за быстро меняющейся ситуации. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Заседание внутрифракционной группы ЕР прошло 24 апреля и было посвящено сдерживанию распространения в РФ коронавирусной инфекции. Участие в видеосовещании приняли свыше 50 депутатов Госдумы.

Всё будет зависеть от ситуации. От того, как она будет развиваться. Меняется статистика — сначала она обнадёживающая, затем снова прибавляется число заразившихся. Сейчас есть смещение в сторону регионов. Обсуждался опыт как Москвы, так и отдельных регионов. Точно сказать не взялась даже Вероника Игоревна, когда у нас будет тот самый выход на плато, — цитирует РИА Новости Шхагошева.

Он добавил, что из-за отсутствия вакцины единственное, что сдерживает распространение инфекции, — меры по самоизоляции.

Для депутатов было важно поговорить с профессионалом. Понятны меры, которые принимаются в сфере самоизоляции. Что касается вакцин, лекарств, алгоритмов лечения, которых тоже немало, но они разные, — об этом был детальный разговор, — заключил парламентарий.

Ранее Скворцова заявляла, что Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в самое ближайшее время. Пик, по её словам, может наступить до начала мая. При этом она отметила, что опирается на данные, полученные математиками и эпидемиологами. По словам главы ФМБА, число заражённых коронавирусом в России постоянно растёт, но появление тяжелобольных замедлилось.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.