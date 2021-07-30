«Скупой платит дважды»: экс-замглавы Росприроднадзора об иске к «Норникелю»

Компания «Норильский никель» много лет экономила на экологии, а теперь получила иск за нанесённый природе ущерб, считает бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что считает иск к компании со стороны Росрыболовства оправданным.

То, что «Норильский никель» на самом деле будет платить за то, что десятками лет экономили на всём, — есть известная поговорка: «Скупой платит дважды». Сейчас государство обоснованно предъявляет «Норильскому никелю» счета за то, что он годами ничего не делал, — подчеркнул он.

По его словам, также в ближайшее время компании должны быть предъявлены иски по двум другим случаям нанесения ущерба природе. Он отметил, что сумму ущерба уже посчитали.

Митволь отметил, что ему как экологу приятно, что удалось достучаться до государства.

Я расчётов не видел, но напоминаю, что за подобные аварии в США, в Европе компании платят $10–20 млрд. Смысл плат в бюджет от ущерба, в принципе, во всём мире один: стимулировать частные компании к вложению денег в экологию. Заниматься экологией и техническим перевооружением дорого, это должно быть выгоднее, чем потом платить ущербы, — добавил он.

Эколог не сомневается, что Росрыболовству удастся получить от «Норникеля» 3,6 млрд, которые компания запросила за ущерб от гибели рыбы. При этом сумму в 55 млрд на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов будет оценивать суд.

На самом деле с «Норникеля» была взыскана самая крупная сумма за ущерб экологии. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Мне, на самом деле, даже странно, что «Норникель» вообще не занимается экологией, а в основном он занимается проведением круглых столов и конференций, — заключил он.

О подаче иска к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») стало известно 29 июля. Соответствующее заявление подало Енисейское территориальное управление ведомства. В документе было указано, что размер нанесённого вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей, а также затраты на восстановление нарушенного в ходе аварии состояния водных биоресурсов (55 млрд рублей).

В «Норникеле» не согласились с размером ущерба, сочтя его излишне завышенным. После получения заявления руководство горно-металлургической корпорации планирует оспорить эту сумму в судебном порядке.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла в мае 2020 года. Тогда один из резервуаров хранения дизельного топлива получил повреждения из-за резкого оседания опор фундамента. В близлежащие воды вылилось порядка 21 тысячи тонн загрязняющего топлива. Сотрудников ТЭЦ в итоге задержали.

Позже Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) 146,2 млрд рублей за экологический ущерб. В «Норникеле» не стали обжаловать это решение.