Скрывается от властей: что известно о деле вице-президента Сбербанка

Вице-президент и директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка, экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова стала фигурантом дела о мошенничестве. Речь идёт о возможной причастности к хищению более 50 млн рублей на госконтрактах, заключённых с российско-британской Московской высшей школой социальных и экономических наук («Шанинкой»). Кроме этого, силовиков интересуют тендеры на сумму, втрое превышающую озвученную цифру. У бывшей чиновницы кабмина прошли обыски и выемки, по последней информации она скрылась от следствия и не пришла на допрос. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, накануне по месту жительства и на работе Марины Раковой прошли следственные действия, силовики произвели выемку документов, после чего её доставили в Следственный департамент МВД России. СМИ со ссылкой свои на источники указывали, что силовики изучают контракты на сумму более 150 млн рублей.

Обыски проводились и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных. В частности, как утверждает источник РИА Новости, силовики приходили к бывшему главе одного из департаментов Минпросвещения и других людей, которые ранее работали с Раковой в ведомстве, а затем вместе с ней перешли на службу в структуры банка. Однако, как заявили в кредитной организации, претензии правоохранительных органов к бывшей чиновнице не связаны с ее работой в Сбербанке.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что Ракову допросили в рамках дела, заведённого ещё в августе по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В сети появилось видео следственных действий в её кабинете, которое обнародовали «Известия» и телеканал РЕН. Как сообщал «Коммерсант», вице-президент Сбербанка находится в статусе подозреваемой, но о мере пресечения неизвестно. Пока официальных комментариев силовых ведомств относительно уголовного дела нет.

Позднее РИА Новости сообщило, что Ракова якобы не пришла на допрос. С вечера 29 сентября следственная группа пыталась выйти с бывшей чиновницей на связь, но та якобы «выключила все телефоны и покинула место жительства», а также «перестала общаться с родственниками» и не вышла на работу. В связи с этим следствие начало поиски подозреваемой, которая по данным силовиков не покидала Россию и скорее всего находится в столичном регионе.

По версии следствия, которую озвучивали информагентства и Telegram-каналы, в 2019 году, будучи замминистра просвещения, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (ФНФРО). Деньги предназначались на госконтракты по проекту «Учитель будущего» в рамках нацпроекта «Образование».

Подрядной организацией привлекалась российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как «Шанинка». Как сообщает источник РИА Новости, экспертиза выявила фальсификацию отчётов по проводимым научным исследованиям: ФНФРО якобы неправомерно принял работы, выполненные частным вузом, и необоснованно выплатил деньги. Признаки фальсификации отчётной документации выявлены по двум научным изысканиям.

По сведениям анонимного Telegram-канала «Жаба и гадюка», экспертиза установила , что «выполненные подрядчиком работы по качественным характеристикам не соответствуют требованиям, указанным в техническом задании — цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным».

В «Шанинке» подтвердили, что вуз был одним из подрядчиков ФНФРО и сейчас образовательное учреждение совместно с полицией проводит «проверку ряда вопросов», связанных с контрактами, заключёнными с фондом на исследовательскую деятельность. Также в Московской высшей школе социальных и экономических наук подчеркнули , что «оказывают всестороннее содействие представителям МВД».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году известным учёным-социологом Теодором Шаниным. В 2018 году Рособрнадзор после плановой проверки лишал этот частный вуз аккредитации за якобы «многочисленные нарушения требований образовательных стандартов». В самой высшей школе претензии чиновников считали необоснованными. По словам декана факультета социальных наук Виктора Вахштайна, несмотря на случившееся вуз был готов продолжать работу «и давать британские дипломы».

Затем нас попытаются лишить лицензии и запретить вести образовательную деятельность. Но мы и тогда будем преподавать — на улицах, в парках, в эмиграции. Мы будем и дальше учить лучших из лучших российских студентов. Параллельно будут сыпаться точечные удары по самым громким и неудобным профессорам, — предполагал он.

Однако впоследствии Рособрнадзор признал программы «Шанинки» соответствующими требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и в 2020 году вернул аккредитацию.