СКР вновь проводит проверку обстоятельств гибели журналистки Славиной

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

СКР возобновил проверку по факту самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. Об этом рассказал адвокат Александр Караваев.

Очередная проверка (при условии её объективности и независимости следователя) может, конечно, повлиять на исход дела, — сказал юрист РБК.

При этом он отметил, что в настоящее время следствие рассматривает только состав преступления «доведение до самоубийства» и не касается вопросов превышения силовиками полномочий и препятствования профессиональной деятельности Славиной.

Караваев напомнил, что итогом предыдущих проверок стали отказы в возбуждении уголовного дела. По словам юриста, ход расследования ставит под сомнение независимость органа, который его проводит.

Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина (настоящая фамилия Мурахтаева) покончила с собой 2 октября у здания МВД в Нижнем Новгороде. До этого она оставила сообщение в Facebook, в котором попросила винить в своей смерти РФ. Незадолго до этого в её квартире прошёл обыск. Родственники журналистки обвиняют в её смерти людей, которые, по их словам, осуществляли давление на неё. При этом конкретных имён они не называют.

Как писал NEWS.ru, в прошлый раз следуправление СКР по Нижегородской области отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной. В ведомстве заявили, что признаки доведения до самоубийства отсутствуют, а также сослались на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой указывают на наличие у погибшей психического расстройства.